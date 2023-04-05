Hentbol Kadınlarda UKÜ – Esentepe finali

Hentbolda kadınlar federasyon kupası yarı final karşılaşmalarında dün akşam oynanan iki maçın ardından adını finale yazdıran takımlar belli oldu. Şahlan mağlup eden UKÜ ve Ozanköy’ü mağlup eden Miracle Esentepe takımları federasyon kupasında adını finale yazdırdı. CIU Arena’da oynanan karşılaşmada UKÜ, Şahlan’ı 32-25 mağlup ederken, Miracle Esentepe ise Ozanköy’ü 51-16 mağlup ederek federasyon kupasında adını finale yazdırdı. Adını finale yazdıran iki takım 8 Nisan Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda final karşılaşmasında bir araya gelecek. Kadınlarda finalistlerin belirlenmesinden sonra gözler bu akşam oynanacak olan erkekler yarı final karşılaşmalarına çevrildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan erkekler yarı final karşılaşmalarında Saat 18:30’da GG – DOĞUKENT, Saat 20:15’de ise Yükseliş – UKÜ karşılaşmaları oynanacak.

