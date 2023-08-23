Hentbol Federasyonu’nda başkanlığa aday yok

Hentbol Federasyonu’nda Bahadır Ayhan’ın başkanlığı bırakması ve yeni başkan adayı çıkmadığı için tüzük gereği 10 gün ertelenen genel kurul 25 Ağustos 2023 Cuma günü tekrar toplanacak ancak başkanlığa aday yine çıkmadı

KKTC Hentbol Federasyonu “Olağanüstü Genel Kurulu geçtiğimiz hafta yapılmıştı.

Divan Başkanlığını Musa Oytun’un yaptığı genel kurula federasyona üye 11 kulüpten GG ve MGA dışındakilerinin katılmıştı.

Genel kurul toplantısında mevcut başkan Bahadır Ayhan ve yönetiminin faaliyet raporu ve mali raporu oybirliğiyle kabul edilmişti.

Bahadır Ayhan’ın başkanlığı bırakması ve yeni başkan adayı çıkmadığı için tüzük gereği 10 gün ertelenen genel kurul 25 Ağustos 2023 Cuma günü tekrar toplanacak.

YİNE ADAY ÇIKMADI

Tüzük gereği aday olacakların 72 saat önce başvuru yapması gerekiyordu ve başkan adaylığına müracaat eden olmadı.

Divan Başkanı Musa Oytun, yaptığı açıklamada, “25 Ağustos Cuma günü federasyon lokalinde, saat 18:30 da tek gündem maddesi olan hentbolun yeni Başkanını seçmek üzere yeniden toplanılacak ancak adaylık müracaatı yapan olmadı.

Genel kurulda kulüplerle görüşüp yeni bir karar alacağız” dedi.

