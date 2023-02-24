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Hentbol Büyükler Ligi start veriyor

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Hentbol Büyükler Ligi start veriyor
Dems Construction Hentbol Büyükler Ligi bugün Kadınlar ligi mücadelesiyle başlıyor.
5 kadın ve 5 erkek takımın mücadele edeceği liglerin başlangıcı bugün Kadınlar Ligi ile olacak.
Ligin ilk haftasında Şahlan-Ozanköy ve Miracele Esentepe-DİGEM maçları yapılacak.
28 Şubat’ta başlayacak Erkekler Ligi’nde ise Mağusa Gelişim Akademisi- Doğu Kent maçı yapılacak.
 
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