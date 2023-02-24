Hentbol Büyükler Ligi start veriyor

Dems Construction Hentbol Büyükler Ligi bugün Kadınlar ligi mücadelesiyle başlıyor.

5 kadın ve 5 erkek takımın mücadele edeceği liglerin başlangıcı bugün Kadınlar Ligi ile olacak.

Ligin ilk haftasında Şahlan-Ozanköy ve Miracele Esentepe-DİGEM maçları yapılacak.

28 Şubat’ta başlayacak Erkekler Ligi’nde ise Mağusa Gelişim Akademisi- Doğu Kent maçı yapılacak.

