Girne’de kazanan DİGEM

Hentbol’da Emre Uyanıktürk U-16 ligine dün akşam oynanan kadınlar karşılaşması ile devam edildi. Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Şahlan ile DİGEM takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini 12-9 önde kapatan DİGEM maçıda depalasmanda 26-18 kazanarak geceyi galibiyetle noktaladı.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
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