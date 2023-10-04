Girne'de kazanan DİGEM

Emre Uyanıktürk U16 ligine dün akşam oynanan kadınlar mücadelesi ile devam edildi. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Şahlan ile DİGEM takımları karşı karşıya geldi. Maçın genelinde iyi olan DİGEM ilk devreyi rakibi karşısında 9-6 önde kapatırken, karşılaşmayı da 16-12 galip tamamlayarak lige galibiyetle başlamış oldu. Şahlan’dan Sultan, DİGEM’den ise Medine karşılaşmayı 6’şar golle tamamladı.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

