GG sonunu getiremedi

Hentbol’da DEM’S Contructıon erkekler süper lig play – off karşılaşmasında Yükseliş dün akşam GG’yi mağlup ederek seriye 1-1 eşitlik getirdi. Play- off ilk maçında rakibini mağlup eden GG, ikinci karşılaşmada mağlup olurken adını finale yazdıracak takım Cumartesi günü oynanacak olan üçüncü karşılaşmada belli olacak. İlk devreyi rakibi Yükseliş karşısında 14-11 önde kapatan GG, ikinci devrede oyun üstünlüğünü rakibine kaptırınca maçı da Yükseliş takımı 29-27 kazanarak seride durumu 1-1 yaptı. Yükseliş takımında Erdi Cingöz maçın adamı oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

