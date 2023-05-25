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GG sonunu getiremedi

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GG sonunu getiremedi
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Hentbol’da DEM’S Contructıon erkekler süper lig play – off karşılaşmasında Yükseliş dün akşam GG’yi mağlup ederek seriye 1-1 eşitlik getirdi. Play- off ilk maçında rakibini mağlup eden GG, ikinci karşılaşmada mağlup olurken adını finale yazdıracak takım Cumartesi günü oynanacak olan üçüncü karşılaşmada belli olacak. İlk devreyi rakibi Yükseliş karşısında 14-11 önde kapatan GG, ikinci devrede oyun üstünlüğünü rakibine kaptırınca maçı da Yükseliş takımı 29-27 kazanarak seride durumu 1-1 yaptı. Yükseliş takımında Erdi Cingöz maçın adamı oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
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