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GG mağlubiyetle tanıştı

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GG mağlubiyetle tanıştı
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DEMS Constructıon erkekler süper ligine oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. UKÜ ile GG, Yükseliş ile MGA takımlarının karşı karşıya geldiği mücadelelerde UKÜ, GG’yi, Yükseliş ise Şahlan’ı mağlup ederek günün kazananları oldu. Günün en önemli karşılaşmasında UKÜ ile GG takımları CIU Arena’da karşı karşıya geldi. Rakibi GG karşısında ilk devreyi 14-9 önde kapatan UKÜ karşılaşmayı da 35-24 kazanarak rakibine ilk mağlubiyetini tattırmış oldu. Günün bir diğer karşılaşmasında ise Necati Taşkın Spor Salonu’nda Yükseliş ile MGA takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar rahat bir oyun sergileyen Yükseliş takımı rakibi 44-26 mağlup ederek günün kazananı oldu.
U14’de DİGEM galip
Özgün Atakan Kadınlar U-14 liginde ise DİGEM ile Şahlan takımları karşılaştı. Necati Taşkın Spor Salonunda oynanan U-14 Özgün Atakan Kadınlar liginin tek karşılaşmasında rakibi Şahlan’ı 14-12 mağlup eden DİGEM günün kazananı oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV                                                                              
O            G            B             M           AG         YG          AV          P
1             UKÜ                                     7             5             1             1             264         160         104         11
2             GG                                        7             5             1             1             233         170         63           11
3             YÜKSELİŞ                             7             4             0             3             212         179         33           8
4             MGA                                     6             1             1             4             150         232         -82         3
5             DOĞU KENT                       7             0             1             6             152         270         -118       1
 
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