GG mağlubiyetle tanıştı

DEMS Constructıon erkekler süper ligine oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. UKÜ ile GG, Yükseliş ile MGA takımlarının karşı karşıya geldiği mücadelelerde UKÜ, GG’yi, Yükseliş ise Şahlan’ı mağlup ederek günün kazananları oldu. Günün en önemli karşılaşmasında UKÜ ile GG takımları CIU Arena’da karşı karşıya geldi. Rakibi GG karşısında ilk devreyi 14-9 önde kapatan UKÜ karşılaşmayı da 35-24 kazanarak rakibine ilk mağlubiyetini tattırmış oldu. Günün bir diğer karşılaşmasında ise Necati Taşkın Spor Salonu’nda Yükseliş ile MGA takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar rahat bir oyun sergileyen Yükseliş takımı rakibi 44-26 mağlup ederek günün kazananı oldu.

U14’de DİGEM galip

Özgün Atakan Kadınlar U-14 liginde ise DİGEM ile Şahlan takımları karşılaştı. Necati Taşkın Spor Salonunda oynanan U-14 Özgün Atakan Kadınlar liginin tek karşılaşmasında rakibi Şahlan’ı 14-12 mağlup eden DİGEM günün kazananı oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

O G B M AG YG AV P

1 UKÜ 7 5 1 1 264 160 104 11

2 GG 7 5 1 1 233 170 63 11

3 YÜKSELİŞ 7 4 0 3 212 179 33 8

4 MGA 6 1 1 4 150 232 -82 3

5 DOĞU KENT 7 0 1 6 152 270 -118 1

