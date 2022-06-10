GG Hentbol takımı Kosova yolunda

2021-2022 KKTC Hentbol Federasyonu Ligini yenilgisiz tamamlayıp, oynanan tüm kupa maçlarını kazanan Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Hentbol takımı Kosova’da özel müsabakalar oynayarak ülkemizi temsil edecek.

Gençlik Gücü Hentbol takımı, yeni bir ülke, yeni bir temas, yeni rakipler yolunda, yurt dışı vizyonuna kaldığı yerden devam etmek için çıktığı Kosova yolunda, ülkemizde hentbol adına kazandığı tecrübeyi yurt dışındaki takımlar ile sınamak adına Kosova’da maçlara çıkacak.

Lig bitiminden hemen sonra hiç ara vermeden, hatta tempoyu daha da artırarak antrenmanlara devam eden GG takımı, pandemi ve ekonomik krizin yaşattığı tüm zorluklara rağmen başta ana sponsoru China Bazaar, Deniz Plaza, Armen Shipping, Express Döviz, Öksüz & Co Muhasebe, Stilevs, Asya Offlicence, Tunap Limited ve Essential Gümrükleme’nin katkıları ile Kosova’ya hazır bir şekilde gidiyor.

Kosova organizasyonuyla ilgili olarak Gençlik Gücü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle devam edildi:

Beklemeden, uğraşarak bir şeylerin başarılabildiğini gösterebilmek, her alanda birlikte mücadele ederek kazanabileceğimizi anlatmak adına kulüp olarak üstlendiğimiz bu misyonun, tüm kulüplere örnek olması dileği içindeyiz.

Engellemeler ya da ambargo diye önümüze koyduğumuz duvarın aşılabildiğini gösterebilmek adına geçen yıl Bosna Hersek ‘te kırdığımız duvarı bu yılda Kosova yolunda üzerine daha da koyarak ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etmek istiyoruz. 12-14 Haziran 2022 tarihleri arasında Kosova’nın Prizen şehrinde oynanacak olan maç programı aşağıdaki gibidir.

Ayrıca Kosova’daki karşılaşmaları Facebook üzerinden Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü sayfasından canlı olarak yayınlayacağımız maçları taraftarlarımız ve tüm spor severler takip edebileceklerdir.

OYNAGG

Maç Programı

12 Haziran 2022

18:00

Gençlik Gücü - Prizreni

13 Haziran 2022

19:30

Gençlik Gücü - Vêllaznimi

14 Haziran 2022

19:00

Gençlik Gücü - Khrahoveci

