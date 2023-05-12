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GG, farklı galip

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GG, farklı galip
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DEM’S Construction Erkekler Ligi’nde 8.hafta maçında Gençlik Gücü, Doğukent karşısında zorlanmadan 42-21 galip geldi.
Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda oynanan maçta yeşilbeyazlılar rakibi karşısında devreyi 18-11 maçı da 21 sayı farkla 42-21 kazandı ve haftayı 6 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puanla ikinci sırada tamamladı.
Doğukent ise yine galip gelemeyerek 1 puanla son sırada kaldı.
 
 
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