Gençlik Gücü'nün Kosova'da da bileği bükülemedi

Fençlik Gücük Büyük Erkekler Hentbol Takımı Kosova'daki maçlarını namağlup olarak tamamladı.

Son 4 sezondur ülkemizde namağlup olan Gençlik Gücü Hentbol takımı Kosova'da da namağlup serisini sürdürdü.

3 Günde 3 karşılaşmaya çıkan GG takımı 9 sayı geriye düşmesine rağmen büyük mücadele göstererek farkı kapatıp son maçında Kosova'nın K.H. Rahoveci takımıyla 34-34 berabere kaldı.