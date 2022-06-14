Gençlik Gücü'nün Kosova'da da bileği bükülemedi

Fençlik Gücük Büyük Erkekler Hentbol Takımı Kosova'daki maçlarını namağlup olarak tamamladı.
Son 4 sezondur ülkemizde namağlup olan Gençlik Gücü Hentbol takımı Kosova'da da namağlup serisini sürdürdü.
3 Günde 3 karşılaşmaya çıkan GG takımı 9 sayı geriye düşmesine rağmen büyük mücadele göstererek farkı kapatıp son maçında Kosova'nın K.H. Rahoveci takımıyla 34-34 berabere kaldı.
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