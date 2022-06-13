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Gençlik Gücü Kosova’da da durdurulamıyor

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China Bazaar Gençlik Gücü Hentbol Takımı, Kosova temasları çerçevesinde oynadığı ilk iki karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı

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Gençlik Gücü Kosova’da da durdurulamıyor
Sezon içerisinde Derviş Mişon Kupası, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası, Federasyon Kupası, Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonlukları ile tüm kupaları kazanan Gençlik Gücü, geçtiğimiz yıl Bosna Hersek’te olduğu gibi bu yıl da Kosova’da karşılaşmalar oynamak için Cumartesi günü Kosova’ya gitmişti.
Gençlik Gücü ilk karşılaşmasını Pazar günü Prizreni takımı ile oynadı. Temsilcimiz rakibini 44-38 mağlup ederek ilk karşılaşmasını galibiyetle tamamladı.
İKİNCİ MAÇTA DA FARKLI KAZANDI
Gençlik Gücü Hentbol Takımı ikinci karşılaşmasını dün oynadı. Saat 20.30’da Vellaznimi takımı ile karşılaşan Gençlik Gücü takımı ilk devreyi 20-14 önde tamamladı. İkinci devreyi de üstün oynayan Gençlik Gücü takımı maçı 39 -26 galip tamamlayarak ikinci maçını da kazanmayı başardı.
Gençlik Gücü bir diğer karşılaşmasını ise bugün saat 19.00’da Khrahoveci takımı ile oynayacak.
 
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