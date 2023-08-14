Famagusta Cup’ta şampiyonlar belirlendi

Famagusta Cup 2023 Plaj Hentbolu Turnuvası, 12-13 Ağustos tarihlerinde Mağusa, GlapsidesLoofBeach plajında gerçekleştirilirken, Büyük erkeklerde Gençlik Gücü, Büyük Kadınlarda Esentepe, Genç Erkeklerde Yükseliş, Genç Kadınlarda ise UKÜ şampiyon oldular

Hentbolda Dem’s Construction ana sponsorluğunda düzenlenen Famagusta Cup 2023 Plaj Hentbolu Turnuvası tamamlandı. Hafta başında salonda başlayan mücadele, hafta sonu plaj ayağı ile son buldu.

Famagusta Cup 2023 Plaj Hentbolu Turnuvası, 12-13 Ağustos tarihlerinde Mağusa, GlapsidesLoofBeach plajında gerçekleştirildi. U18 ve büyükler kategorisinde yapılan turnuvada 23 takım yer alırken şampiyonlar belirlendi.

PRİZEN TAKIMINA ÖDÜLLERİNİ SÜLEYMAN CAN VERDİ

Dem’s Construction ana sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen Famagusta Cup 2023 Plaj Hentbolu Turnuvasında cumartesi ilk gün oynanan 45 maçın ardından yurt dışından organizasyona katılan ve Pazar günü adadan ayrılan Kosova Prizen takımı ödüllendirildi. Dem’s Construction Direktörü Süleyman Can, Kosova ekibine kupa ve madalyalarını takdim etti.

DERECELER BELİRLENDİ

Turnuvanın son günü olan Pazar günü 23 karşılaşma oynanarak turnuvanın ikincisi sona erdi. Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara madalya, kupaları ve toplam 30 bin Türk Lirası para ödülü takdim edildi.

Dereceler şu şekilde oluştu:

BÜYÜK ERKEKLER KATEGORİSİNDE;

Gençlik Gücü - Şampiyon

Handbulls - İkinci

BÜYÜK KADINLAR KATEGORİSİNDE;

Esentepe - Şampiyon

UKÜ - İkinci

GENÇ KADINLAR KATEGORİSİNDE;

UKÜ - Şampiyon

Digem - İkinci

GENÇ ERKEKLER KATEGORİSİNDE;

Yükseliş - Şampiyon

Sarıkaya Elektrik Alayköy – İkinci

