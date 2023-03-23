Doğukent ve YDÜ yenişemedi:18-18

Hentbolda Özgün Atatkan U14 liginde dün akşam oynanan karşılaşmada Doğukent ile YDÜ takımları karşı karşıya geldi. 7-7, 7-3, 4-8 skorlarla geçilen setlerin sonunda karşılaşma 18-18 eşitlikle son buldu.
Maçın sonunda 13 gol kaydeden Doğukent oyuncusu Nazar maçta ön plana çıkan isim oldu.
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