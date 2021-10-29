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Büyük çekişme YDÜ’nün

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Büyük çekişme YDÜ’nün
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Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen U18 Erkekler Liginde heyecan oynanan iki maçla devam etti.
U18 Erkekler Liginde oynananYakın Doğu Üniversitesi – MGA maçı büyük çekişme içerisinde geçti. RA25 Spor Salonunda oynanan maçı YDÜ,MGA’yı2 sayı farkla 26 – 24
mağlup etti.
 
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