Büyük çekişme YDÜ’nün

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen U18 Erkekler Liginde heyecan oynanan iki maçla devam etti.
U18 Erkekler Liginde oynananYakın Doğu Üniversitesi – MGA maçı büyük çekişme içerisinde geçti. RA25 Spor Salonunda oynanan maçı YDÜ,MGA’yı2 sayı farkla 26 – 24
mağlup etti.
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