Büyük çekişme YDÜ’nün

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen U18 Erkekler Liginde heyecan oynanan iki maçla devam etti.

U18 Erkekler Liginde oynananYakın Doğu Üniversitesi – MGA maçı büyük çekişme içerisinde geçti. RA25 Spor Salonunda oynanan maçı YDÜ,MGA’yı2 sayı farkla 26 – 24

mağlup etti.

