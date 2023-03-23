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Başkent’te kazanan çıkmadı

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Başkent’te kazanan çıkmadı
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Hentbolda DEM’S Constructıon Erkekler Süper Lig’de dün akşam oynanan karşılaşmada GG ile UKÜ takımları berabere kaldı. Çekişmeli ve mücadele gücü yüksek geçen karşılaşmanın ilk devresini UKÜ 13-12 önde kapatırken, çekişmenin sürdüğü ikinci devrenin büyük bölümünde kazanan çıkmadı ve karşılaşma 26-26 eşitlikle tamamlandı. GG takımında 11 gol kaydeden Ahmet Altan takımına en fazla katkı sağlayan isim olurken, maçın adamı oldu.
 
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