banner913
banner932
İlkokullar Girne ve Güzelyurt eleme yarışları başladı
İlkokullar Girne ve Güzelyurt eleme yarışları başladı
7 0
Mutfak alev alev yanıyor
Mutfak alev alev yanıyor
12 0
 
“Hedefimiz 25 kişilik sınıflar”
“Hedefimiz 25 kişilik sınıflar”
10 0
Kaymaklı’ya, Girne’den gaymaklı galibiyet
Kaymaklı’ya, Girne’den gaymaklı galibiyet
15 0
Hentbol Kadınlarda UKÜ – Esentepe finali
Hentbol Kadınlarda UKÜ – Esentepe finali
9 0
İlkokullarda Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı
İlkokullarda Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı
18 0
Çileğin tam zamanı
Çileğin tam zamanı
47 0
banner915

Arda Kahraman, hentbol hayatına Kosova’da devam edecek

banner476

banner825
Arda Kahraman, hentbol hayatına Kosova’da devam edecek
banner931
Gençlik Gücü’nün başarılı hentbolcularından Arda Kahraman Kosava Premier Ligi takımlarından KH Prishtina’ya transfer oldu. KKTC Hentbol Federasyonu resmi sosyal medya sayfasından duyurulan transfer haberinde federasyon tarafından Arda’ya ileriki hentbol kariyerinde başarılar dilendi.

 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.