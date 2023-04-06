Arda Kahraman, hentbol hayatına Kosova’da devam edecek

Gençlik Gücü’nün başarılı hentbolcularından Arda Kahraman Kosava Premier Ligi takımlarından KH Prishtina’ya transfer oldu. KKTC Hentbol Federasyonu resmi sosyal medya sayfasından duyurulan transfer haberinde federasyon tarafından Arda’ya ileriki hentbol kariyerinde başarılar dilendi.
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