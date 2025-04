İskele’de, 25 Ocak 2023 tarihinde öldürülen 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un önceki gün 19'uncu yaş günüydü.

Zehie Helin Reessur’un annesi, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla “Bugün 19 yaşında olacaktın” ifadeleriyle duygulandırdı.

Zehie Helin Reessur’un annesinin paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Cennette geçireceğin 3'üncü doğum günü Helin’im bugün 19 yaşında olacaktın sensiz geçen üç doğum günü sanki 3 asır gibi meleğim.

Sabah tatlı bir telaşla uyanacaktın her zamanki gibi kısık gözlerle bakacaktın bana, günaydın anniş diyecektin’ sensiz geçen her gün her saniye sanki asır gibi Helin’im bir cani seni hayattan kopardı bizi ayırdı hayallerimiz, hayallerin yarım kaldı.

Doğum günün kutlu olsun annem, seni çok özledim, seni çok özledik, biliyorum görüyor hissediyorsun bizi. Işıklar yoldaşın olsun meleğim. Seni çok özledik gülüşünü, kokunu, her şeyini çok özledik annem. Seni çok özledik Helin’im."