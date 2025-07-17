Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre son yıllarda darboğaza sürüklenen hayvancılık sektöründe çıkış yolu arayan Hayvancılar Birliği yönetimi geçtiğimiz gün Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş’la yaptığı toplantıda istedikleri kararları alamadıkları için eylem hazırlığında oldukları bildiriliyor. Bize ulaşan bilgilere göre, Tarım Bakanlığı’nda yapılan toplantıda Bakan Çavuş’un, Hayvancılar Birliği yönetimine senenin başında küçükbaş hayvancıya 1.800 TL kulak parası verildiğini, bu nedenle artık başka bir destek verilmeyeceğini açıkça söylediği belirtildi. Ayrıca, bakanın kendilerine büyükbaş hayvancıya destek verilebileceğini ifade ettiği aldığımız bilgiler arasında.

Bu öneri karşısında Hayvancılar Birliği yönetimi Bakan Çavuş’a ‘Eğer küçükbaş hayvancıya hiçbir şey verilmeyecekse, biz büyükbaşa verilecek desteği de istemeyiz’ cevabını verdiği bildirilirken, Hayvancılar Birliği yönetiminin bunu net bir şekilde ifade ettikten sonra toplantıyı terk ettiği bildirildi.

Hayvancılar Birliği yönetiminin küçükbaş hayvancının yok sayılmasına, emeğinin görmezden gelinmesine asla sessiz kalmayacağı konusunda bakana ilettikleri ve ilerleyen günler için eylem mesajı verdikleri aldığımız haberler arasında bulunuyor.