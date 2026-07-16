Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere üçüncü kez toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 11.40’da başlayan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ile işveren tarafını temsilen ise Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Sercan Görgüner Bahçeci katıldı.

Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, işçi, işveren ve devlet tarafı olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugün üçüncü toplantılarını gerçekleştireceklerini söyledi.

Bir önceki toplantıda taraflardan herhangi bir rakam ya da oran gelmediğini anımsatan Hasipoğlu, söz konusu toplantıda verileri paylaştıklarını dile getirdi.

“Tahmin ediyorum ki herkes ev ödevini çalışmıştır” ifadesini kullanan Hasipoğlu, bugün masaya bir rakam konması halinde asgari ücret rakamını paylaşacaklarını kaydetti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026 yılının ilk asgari ücretini aylık net 52 bin 738 TL, brüt ise 60 bin 618 TL olarak belirlemişti.

Haber: Gülden Hacımevlüt Alyaz Fotoğraf: Timuçin Yıldırım