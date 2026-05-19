Güney Kıbrıs’taki hayvan besicileri ile tarım örgütlerinin, menşe ismi korumalı hellim üretiminde kullanılacak keçi-koyun sütü oranlarında şap hastalığı yüzünden yapılan değişikliğin iptal edilmesi talebiyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e mektup gönderdiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, örgütlerin mektubunda, süt oranlarının yüzde 25’ten yüzde 15’e düşürülmesine şiddetle karşı çıktıklarını kaydederek, hellim için oluşturulan alt komiteye hemen itirazlarını ve bu konudaki soruları ile taleplerini ilettiklerini ancak yanıt almak yerine, Tarım Bakanlığı’nın alt komitenin vereceği kararı da beklemeden süt oranlarını azalttığını belirttiğini yazdı.

Gazete, mektupta, Tarım Bakanlığı’ndan ve diğer yetkili makamlardan hem bu konuyla ilgili hem de süt tozu kullanımıyla ilgili denetim yapılıp yapılmadığı konusunda izahat talep edildiğini kaydetti.

Haberde, peynir üreticilerinin de süt oranının yüzde 15’e düşürülmesinin menşe ismi korumalı hellim piyasasını koruyacağını savundukları ifade edildi.