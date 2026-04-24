Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu “Gündem” programına konuk oldu.

Hasipoğlu, hayat pahalılığı düzenlemesine ilişkin tartışmaların komitede sürdüğünü belirterek, Haziran sonunda çıkacak oran üzerinden ödeme miktarının belirleneceğini açıkladı.

Programda ilk olarak hayat pahalılığı konusunda diyalog sürecinin devam ettiğini ifade eden Hasipoğlu, “Bizim konuşacağımız, Haziran’da %50 ödensin önerisidir. Hayat pahalılığı konusu ile ilgili aslında diyalog hep oldu. Özellikle savaş sebebiyle öngörülemez bir süreç yaşanıyor. Ortak nokta arayışımız her zaman olmuştur. Çıkacak oranın %50’si ödensin önerisi de bu diyalog sürecinde sendikalardan geldi. Şu an komitede bunu görüşeceğiz, başka bir şey değil. Ana tartışma konusu bu olacak” ifadelerini kullandı.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin de geçmişte benzer uygulamalar yaptığını savunan Hasipoğlu, empati çağrısında bulunarak “Bizim konuşacağımız konu, Haziran sonu çıkacak hayat pahalılığının ne kadarının ödeneceğidir. %50 mi yoksa daha azı mı, daha çoğu mu olacak bunu değerlendireceğiz. Bir kesinti olacağı kesin, ancak daha sonra ödenmek koşuluyla” dedi.

Erken seçim tartışmalarına da değinen Hasipoğlu, hükümetin bu konuda dış taleplerle hareket etmeyeceğini belirterek “Sendikalar veya CTP istedi diye hükümet erken seçime gidecek ya da bir seçim tarihi verecek değil. Buna UBP ve koalisyon ortakları karar verecek. Seçim Ocak 2027’de yapılacak, net olarak söylüyorum” ifadelerini kullandı.