KKTC’de, hayat pahalılığıyla ilgili yasa tasarısını protesto etmek amacıyla dün yapılan grev ve eylem, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Alithia gazetesi “İşgal Bölgelerinde Hengame… Pahalılığa Karşı Yapılan Protesto Eyleminde Göz Yaşartıcı, Taş Savaşı ve Cop Kullanımı” başlıklarıyla fotoğraflı olarak aktardığı haberinde, sendikaların hayat pahalılığıyla ilgili yasa tasarısına karşı başlattığı grev ve eylem nedeniyle gerginlik yaşandığını yazdı.

Gazete, sabahın erken saatlerinden itibaren eylemcilerin toplanarak Meclis binasına yürüdüklerini ve barış ortamında başlayan eylemin daha sonra olaylı bir hal aldığını kaydetti.

Haber, Politis gazetesinde “Eşel Mobil İçin Öfke Patlaması ve Çatışma”, Haravgi gazetesinde de “Meclis Avlusunda Göz Yaşartıcı, Cop ve Şiddet” başlığıyla aktarıldı.