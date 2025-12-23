21-25 Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Türkeli (Ayvasıl) şehitleri için Lefkoşa Tekke Bahçesi’nde anma töreni gerçekleştirildi.

Tören protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkeli’de (Ayvasıl) yaşananların, Kıbrıs tarihinin en acı olaylarından biri olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde, çok ağır bedeller ödendiğini söyledi.

“Burada yatan kardeşlerimiz, şehitlerimiz, insanlarımız ve aileleriyle bu en ağır bedelleri ödeyenler arasında yer alıyorlar. Burada yatan insanlar tamamen savunmasız; on yaşında çocuktan başlayarak, yaşlılara kadar uzanan bir silsile. Hiçbir savunmaları yok. Hiçbir şekilde karşılık verme güçleri, eşit güçleri yok.” diye konuşan Erhürman, Türkeli’de (Ayvasıl) yaşananları, bir isyanı bastırmak için verilen bir mücadele olarak anan zihniyetin anlaşılamayacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının, en ağır bedelleri ödediği koşullarda dahi azınlık statüsünü asla kabul etmediğini, içine sindirmediğini belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, kim ne derse desin, bu topraklarda, iki eşit kurucu ortaktan biri statüsüne sahip olduğunu ve eşitlik, egemenlik ve güvenlik haklarından ödün vermeyeceğini vurguladı.

Erhürman, “haklarımızdan vazgeçmemizi, kimse boşu boşuna beklemesin” diyerek, bu adada güvenliğin Kıbrıslı Türkler için yaşamsal önemde olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs'ın, çeşitli güçlü ülkelerle askeri anlaşmaların yapıldığı ve adanın tamamının güvenliğinin riske atıldığı bir dönemden geçildiğini söyleyen Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin, güvenlik, eşitlik ve egemenlik haklarından asla vazgeçmeyeceğini, bunu her zamanki gibi, bütün dünyaya anlatmaya devam edeceklerini belirtti.

Şehitlere ve onların yakınlarına olan borcun, ödenmesinin mümkün olmadığını söyleyen Erhürman, “Tüm çabamız, şehit ailelerinin bu adada, insan onuruna yaraşır, güven içerisinde, egemenlik ve eşitlik haklarına sahip çıkarak ve bütün dünyaya biz burada varız, en ağır bedelleri ödediğimiz dönemde de vardık, bugün de varız, gelecekte de var olmaya devam edeceğiz diye haykırmaktır.” diye konuştu.

AYVASIL KATLİAMI

Alayköy (Yerolakko) bölgesinin EOKA ve milis güçleri lideri Othonos Yangulli ve komutasındaki Rumlar, 24 Aralık 1963’te öğleden sonra 15.00 sıralarında Türkeli köyünü kuşatma altına almıştı. Köy Türkleri, hemen yakında bulunan Yılmazköy’e sığınırken, 9 Türk köyde mahsur kalmıştı.

Bir eve sığınan 11 yaşındaki Ayşe İbrahim, Ayşe Hasan Buba, Ayşe İbrahim, Bayram Hasan, Hüseyin Cemal, İsmail Mustafa, Mehmet Ali Ömer, Mehmet Hasan Kabadayı, Mustafa İsmail ve Ömer Hasan esir alındıktan sonra, elleri ayaklarının altına bağlanmıştı.

Traktörlerin arkasına bağlanan Türkler, yerlerde sürüklenerek, köy dışında açılan katliam çukuruna götürülmüş ve kurşunlanarak öldürüldükten sonra üzerleri toprakla kapatılmıştı. Yaralı olan Türklerin bazıları toprak altında can vermişti.

Bu katliamda yer alanlar arasında “Gutsoşera” kod adlı EOKA’cı ile köyün Rum muhtarı Hristofi, köyün kahvecisi Papayanni ve EOKA’cı oğulları da vardı.