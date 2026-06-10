KKTC Havalimanı, Kurban Bayramı haftası süresince 181 bin 276 yolcu ve bin 232 uçağa hizmet verdi.

Tarifeli seferlerin yanı sıra charter ve ek uçuşlarla birlikte havalimanında yoğun bir uçuş trafiği oldu.

Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, havaalanından 31 Mayıs’ta 150 uçağın inip kalktığı belirtti. Özçelik, bunun yeni Havalimanı tarihinde bir günde kaydedilen en yüksek uçak sayısı olduğunu da kaydetti.

Kurban Bayramı süresince en fazla yoğunluğun 74 geliş, 76 gidiş toplam 150 uçak sayısı ile 31 Mayıs Pazar günü yaşandığını ifade eden Özçelik, 30 Mayıs'ın de 70 geliş ve 69 gidiş olmak üzere toplamda 139 uçakla ikinci en yoğun gün olduğunu belirtti.

Yolcu rakamlarına da değinerek 30 ve 31 Mayıs tarihlerindeki yoğunluğa dikkat çeken Özçelik, 30 Mayıs’ta Havalimanı’nın 19 bin 602 yolcu, 31 Mayıs’ta ise 22 bin 83 yolcuya hizmet verdiğini kaydetti.

22 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında Havalimanı’na gelen yolcu sayısının 88 bin 308, giden yolcu sayısının ise 92 bin 968 olduğuna işaret eden Özçelik, gelen uçak sayısının 615, giden uçak sayısının ise 617 olduğunu belirtti.