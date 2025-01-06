Ercan Havalimanı, 2025 yılının ilk günü 121 uçağa hizmet verirken, yılbaşı haftası 738 uçak ve 95 bin 440 yolcuya ev sahipliği yaptı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden verilen bilgiye göre, Ercan Havalimanı 1 Ocak 2025’te 121 seferle 13 bin 646 yolcuya; 28 Aralık 2024-3 Ocak 2025 arasında 738 uçağa hizmet verdi.

28 Aralık 2024’te 105 uçakla 13 bin 426 yolcu, 29 Aralık 2024’te 117 uçakla 16 bin 582 yolcu ve 30 Aralık 2024’de 102 uçakla 12 bin 633 yolcunun gelip gittiği Ercan Havalimanı, 31 Aralık 2024 yılbaşı akşamı ise 73 uçak ve 9 bin 352 yolcuyu ağırladı. Ercan, 2 Ocak 2025 tarihinde 112 uçakla 14 bin 534 yolcuya, 3 Ocak 2025 tarihinde ise 108 uçakla 15 bin 267 yolcuya ev sahipliği yaptı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yeni yıl dolayısıyla yeni Ercan Havalimanı’nı kullanan yolcuların rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için sektör ile aldıkları önlemler sayesinde bir sıkıntının yaşanmadığını belirtti.