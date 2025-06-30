Oktay Öksüzoğlu, şimdilerde Kıbrıs'ın kültürüyle ilgili bir çalışma yapıyor. “Çocukluğumun geçtiği Vadili, Çatoz ve Mehmetcik gibi köyleri benim için büyük önem taşıyor. Bu köylerde yer alan kültür dernekleriyle birlikte hareket ederek, hatıralarıyla ilgili bir şeyler üretmek istiyorum”

Kendi yaşamını konu alan bir kitap üzerinde de çalışan Öksüzoğlu, kitabında kendi yaşamıyla birlikte o günlerdeki siyasi, kültürel ve sosyal gelişmeleri, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetme, iyileştirme, zenginleştirme gayretlerini de anlatmayı amaçlıyor.

Her anını dolu dolu geçirdiği yaşamı boyunca Kıbrıs Türk kültürü için uğraş veren Öksüzoğlu, Kıbrıs Türk davasına ve Türk kültürüne katkılarından dolayı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı şeref madalyasını almaya hak kazandı. Hayatı boyunca birçok ödül alan Öksüzoğlu, Kültür Dairesi tarafından da yaşam boyu, şiir, resim ve sanat ödülüne layık görüldü.

Oktay Öksüzoğlu, KKTC’de aldığı ödüller yanı sıra Azerbaycan ve Türkiye’den de birçok ödüle layık görüldü. Özellikle Türk Edebiyatı’na katkıları nedeniyle Ahmet Kabaklı Vakfı Edebiyat Derneği tarafından kendisine Dede Korkut Madalyası aldı.

“Şimdi bütün bu olayların içinde ben yine hasta olmamak için dua ediyorum” diyen Öksüzoğlu, iki kez çok ciddi rahatsızlıklar geçirdiğini ancak halen üretmeye, yazmaya ve resim çizmeye devam ediyor.