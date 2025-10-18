16.10.2025 tarihinde, Haspolat’ta yaşayan Yavuz Bolatcıoğlu (E-67), ikametgâhı içerisinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset otopsi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan otopside ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm nedeninin ileri tetkikler sonucu netleşeceği bildirildi. Polis soruşturması sürüyor.