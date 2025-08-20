Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Futbol Turnuvası 2025 için hazırlıklar sürüyor. Ramadan Cemil İşletmeleri merhum direktörü ve spor insanı Hasan Ramadan Cemil adına her yıl düzenlenen Devlet Daireleri arası futbol turnuvası bu yıl Eylül ayında başlayacak.

Turnuva her yıl olduğu gibi İbrahim Özsoy tarafından organize edilecek ve turnuvaya ön kayıtlar alınmaya başlandı.

Turnuvaya bu yıl katılım için ilk başvuranlar arasında Sosyal Sigortalar Dairesi, Tarım Bakanlığı, Vergi Dairesi, Sivil Savunma, İlköğretim Dairesi, Telefon Dairesi, Gümrük Dairesi, Din İşleri Başkanlığı, Devlet Hastanesi, Elektrik Kurumu temsilcileri bulunuyor.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Futbol Turnuvası 2025'e katılmak isteyen takımların organizasyon sorumlusu İbrahim Özsoy'a 0542 855 2925 numaralı telefondan ulaşması gerekmektedir.