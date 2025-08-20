Alithia ve diğer gazeteler Sosyal Yardım Ofisi’ne sabah saatlerinde giden vatandaşın, ofiste görevli memura önce sözle saldırdığını, ardından da bir şeyler atarak memurun önündeki cam perdeyi kırmaya çalıştığını yazdı.

Bir süredir devam eden Limasol’daki Sosyal Yardım ofisine saldırılara pazartesi günü bir yenisinin daha eklendiğine dikkat çekilen haberde ofisteki özel güvenliğin saldırgana müdahale etmesi, polisin de 30 dakika gecikme ile ulaşması “Tüm Kıbrıs Eşitlik Sendikası” ve PASİDİ sendikaları tarafından eleştirildi. Sendikalar, açıklamalarında, Limasol’daki Sosyal Yardım Ofisi’ne artan şiddet olaylarına karşı güvenlik önlemi alınmamasından şikayetçi oldu.