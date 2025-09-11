Verilen bilgiye göre, üç bölümden oluşan kitabın ismi geçmişte toplum içinde söylenen “Ağnad Halini Dikilidaş’a” sözünden esinlendi.

Bu sözün Dikilitaş’ın, Kıbrıs’ın yönetim merkezi olmasından dolayı söylendiği ifade edilerek, “Anlat, belki seni dinleyip yardım eden biri olabilir” anlamına geldiği kaydedildi.

İlk aşamada sadece resmi kurumlara dağıtılacağı bildirilen kitabın bölümleri şöyle:

“İnşaat çalışmalarında iskele kaynaklı iş kazaları, yığma yapıların mimarlık mesleği ve örgü kuralları kapsamında incelenmesi, gençliğin en büyük sorunlarından biri tütün.”

Bölümlerin, kapak resminde, Venedik kolonunun farklı duruşları ile gösterildiği de belirtildi.