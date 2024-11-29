DAÜ bütçesi görüşülürken söz alan DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, 4 Nisan’da imzalanan protokolün ardından geçen beş ayda protokolün gereklerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Kılıç, 2025 yılında öngördükleri tasarruf tedbirlerinden de bahsederek, rakamları aktardı.

2027 yılında denk bütçe hedeflediklerini kaydeden Kılıç, çok ciddi bir şekilde tanıtım yaptıklarını söyledi. Özellikle harçlarda düzenleme yapmayı öngördüklerini dile getiren Kılıç, üniversitenin gelirlerini artırmaya çalıştıklarını ifade ederek taleplerini de dile getirdi.

Hasan Kılıç, tedbirler ve tasarruf noktası konusundaki rakamların doğru olduğunu vurgulayarak, gerekirse yazılı verip, altına imzasını atabileceğini kaydetti.

Bazı noktalarda öğretmen eksikliği yaşanmasına rağmen istihdam yapılmadığını söyleyen Kılıç, tasarruf tedbirleri ile ilgili bilgi verdi.

Kılıç, emekli, yarı zamanlı öğretim, grupların birleşmesi, gibi alanlarda tasarruf yapılacağını söyleyerek, öğrenci sayısı artmayacakmış gibi bir hesaplama yapılamayacağını belirtti.