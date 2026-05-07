Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Hande Tibuk, CNBC-e ekranlarında turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının sektöre olumlu yansıyacağını belirten Tibuk, Kuzey Kıbrıs’a talebin güçlü olduğunu vurgulayarak, ulaşım ve yüksek uçak bileti fiyatlarının çözülmesi halinde turizmin çok daha hızlı büyüyeceğini söyledi.

Turizmde yüksek sezonun bu yıl erken başlayacağına dikkat çeken Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Hande Tibuk, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sektör açısından önemli bir hareketlilik yaratacağını ifade etti.

CNBC-e’de yayınlanan Para Ekranı programına konuk olan Tibuk, 19 Mayıs tatiliyle birlikte uzun tatil planlarının şimdiden gündeme geldiğini belirterek, “Bu karar turizm sektörü için olumlu” değerlendirmesinde bulundu.

“Sahil turizminde doluluk sorunu beklemiyoruz”

İlk çeyrek turizm verilerini olumlu bulduğunu dile getiren Tibuk, geçen yıla göre yüzde 4-5 civarında artış yaşandığını söyledi. Bölgedeki savaş ortamı ve jeopolitik belirsizliklere rağmen Türkiye’nin güvenli bir destinasyon olarak algılandığını belirten Tibuk, özellikle sahil turizminde güçlü bir sezon beklendiğini kaydetti.

Tibuk, Antalya, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki otellerde doluluk sorunu beklemediklerini ifade ederek Rusya, Almanya ve İngiltere pazarlarından ciddi talep geleceğini söyledi.

Kültür turları ve kongre turizminde ise güvenlik algısı nedeniyle kayıplar yaşandığını belirten Tibuk, bu kaybın sahil turizmiyle dengelenebileceğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs’a bayram ilgisi yüksek

Bayram rezervasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tibuk, sahil bölgelerine ilginin yüksek olduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs’a ise her zaman olduğu gibi çok güçlü bir talep bulunduğunu vurgulayan Tibuk, bayram döneminde yüksek doluluk oranları beklendiğini söyledi.

Programda “Yüzde yüze varan dolulukları konuşur muyuz?” sorusuna Tibuk’un verdiği “Elbette” yanıtı, Kuzey Kıbrıs turizmine yönelik beklentinin gücünü ortaya koydu.

“Turizmciler için en zor denklem fiyatlama”

Sektörün en önemli gündemlerinden birinin fiyatlama olduğunu belirten Tibuk, yüksek enflasyon nedeniyle Türkiye’nin Akdeniz çanağındaki rakip ülkelere kıyasla pahalı bir destinasyon haline geldiğini söyledi.

Enerji, personel ve gıda maliyetlerinde ortalama yüzde 45-50 artış yaşandığını belirten Tibuk, bu maliyetlerin fiyatlara yansıtılması gerektiğini ancak turizm talebinin fiyat konusunda hassas olduğunu ifade etti.

Bu nedenle erken rezervasyon dönemlerinin uzatıldığını dile getiren Tibuk, bunun sektör açısından doluluk yaratmak için önemli fakat kârlılık açısından zorlayıcı bir yöntem olduğunu belirtti.

“KDV ve personel giderlerinde teşvik sektörü uçurur”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in turizm sektörüne yönelik destek açıklamalarını da değerlendiren Tibuk, turizmin öneminin hükümet tarafından görülmesinin değerli olduğunu söyledi.

Ek teminat, kredi imkânları ve kurumlar vergisi indirimlerinin önemli adımlar olduğunu ifade eden Tibuk, sektörde kârlılık baskısının sürdüğünü belirtti.

Tibuk, özellikle geçici KDV indirimi ve personel giderleriyle ilgili SGK-muhtasar teşviklerinin devreye alınması halinde bunun sektöre büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

“Yüksek harcama yapan turist için kültür ve kongre turizmi önemli”

Kişi başı gecelik harcama konusuna da değinen Tibuk, deniz-güneş tatili için gelen turistlerin harcama düzeyinin daha sınırlı kaldığını söyledi. En yüksek harcamanın kültürel turlara ve kongre turizmine katılan turistlerden geldiğini belirten Tibuk, bölgesel belirsizliklerin ortadan kalkması halinde bu segmentlerde toparlanma beklediğini ifade etti.

Tibuk’a göre, uçuş sorunlarının azalması, enerji maliyetlerinin dengelenmesi ve bölgedeki istikrarsızlığın hafiflemesi Türkiye’ye yönelik yüksek harcama potansiyeline sahip turist talebini artırabilir.

Net Holding’de 2026 hedefi: Geçen yılın üzerine çıkmak

Net Holding’in 2026 beklentilerine ilişkin de konuşan Tibuk, şirketin lüks segmentte, kendi müşterisini yaratan özel bir iş modeliyle çalıştığını ve bu nedenle krizlerden sınırlı etkilendiğini söyledi.

2025 yılının bir önceki yıla yakın tamamlandığını belirten Tibuk, 2026’da da benzer bir gelir beklentisi olduğunu ancak hedefin geçen yılın yüzde 10-15 üzerine çıkmak olduğunu ifade etti.

Tibuk, Kuzey Kıbrıs’taki Merit Crystal Cove’da yürütülen kapsamlı renovasyon nedeniyle yılın ilk bölümünde sınırlı bir etki oluşabileceğini, tesisin yaz ortasında yeniden devreye girmesiyle yılın ikinci yarısında ciddi gelir artışı beklendiğini söyledi.

Budva ve Sofya yatırımları büyüme planında

Net Holding’in yurt dışı yatırımlarına da değinen Tibuk, Karadağ’ın Budva kentindeki otel, rezidans ve casino projesinin 2024 yılında hizmete girdiğini ve yeni sezonda ciddi talep artışı beklendiğini belirtti.

Bulgaristan’daki yatırımların ise 8 yıl önce Svilengrad’da başladığını hatırlatan Tibuk, Sofya’daki tarihi Marinella Oteli içerisinde hizmete alınan talih oyunları salonu için geçtiğimiz günlerde özel bir açılış gecesi düzenlediklerini söyledi. Tibuk, şartların elvermesi halinde Sofya’da daha da büyümeyi planladıklarını ifade etti.

“Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimiz”

Kuzey Kıbrıs’ın Net Holding için özel bir yere sahip olduğunu belirten Hande Tibuk, bölgede 8 otel ve 6 talih oyunları salonu işletmesiyle faaliyet gösterdiklerini söyledi. Yeni otel projelerinin de planlandığını belirten Tibuk, Kuzey Kıbrıs’a inanmaya devam ettiklerini vurguladı.

Tibuk, Kuzey Kıbrıs’a talebin arttığını, arzın da yeni yatırımlarla büyüdüğünü ancak en büyük sorunun ulaşım olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs’a yalnızca Türkiye üzerinden uçuş yapılabilmesinin önemli bir kısıt yarattığını söyleyen Tibuk, buna rağmen 50 farklı ülkeden gelen sadık bir misafir kitlesine sahip olduklarını ifade etti.

“Uçak biletleri çok pahalı”

Kuzey Kıbrıs turizminin önündeki ikinci büyük sorunun yüksek uçak bileti fiyatları olduğunu vurgulayan Tibuk, özellikle Türk Hava Yolları başta olmak üzere havayollarında daha uygun fiyatlama ve ilave sefer ihtiyacına dikkat çekti.

Tibuk, Kuzey Kıbrıs’a daha fazla uçak konulması halinde bu uçakların dolacağına emin olduklarını belirterek şu mesajı verdi:

“Fiyatların biraz daha aşağı çekilmesi halinde Kuzey Kıbrıs turizmi uçar gider.”