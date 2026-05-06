Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, turizm örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmeye Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, KITSAB Başkanı Oğuz Akançay, KITSAB Asbaşkanı Doğan Yalkı ve KITOB Yönetim Kurulu Üyesi Umut Gürtunç katıldı.

Toplantıda sektör temsilcileri, yaşanan savaşın etkisiyle turizmin olumsuz etkilendiğini, uçak seferlerinin azaldığını, rezervasyonların iptal edildiğini ve bu durumun istihdam açısından sektörde ciddi sıkıntılara yol açabileceğini ifade etti.

Bakan Hasipoğlu da bakanlık olarak turizm sektöründeki tüm paydaşlara destek verdiklerini belirtti. Turizm sektörü çalışanlarının da prim desteği kapsamında olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, bu desteklerin yeniden gözden geçirileceğini söyledi.

Hükümet olarak turizmin öncelikli sektörlerden biri olduğunun farkında olduklarını dile getiren Hasipoğlu, turizmde yaşanacak olumsuzlukların diğer tüm sektörleri de etkileyeceğine dikkat çekti.

Hasipoğlu, yıllardır değiştirilmeyen Asgari Ücret Yasası’nda yapılması öngörülen değişiklik önerisinin Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini hatırlatarak, söz konusu düzenlemenin, üçüncü ülke vatandaşı çalışanların işverenleriyle anlaşmaları ve yemek ile barınma ihtiyaçlarının karşılanması halinde, maaşlarından yüzde 40’a kadar kesinti yapılabilmesini içerdiğini belirtti.