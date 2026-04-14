Misafir deneyimini hizmet anlayışının merkezine koyan Grand Sapphire Resort, turizm sektörünün en prestijli referanslarından biri olan Otelpuan.com tarafından gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmede büyük bir başarıya imza attı. Binlerce tesis arasından yapılan seçim sonucunda otel, misafirlerinden aldığı yüksek puanlarla “Türkiye’nin En Beğenilen İlk 100 Oteli” listesine girerek 2026 Otelpuan Ödülü’nün sahibi oldu.

Tamamen konaklama sonrası paylaşılan tarafsız misafir yorumları, puanlamalar ve tavsiye oranları dikkate alınarak oluşturulan bu liste, sektörde kalite ve sürdürülebilir hizmetin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.



“Vizyonumuzu İnsan Odaklı Yaklaşımla Geleceğe Taşıyoruz”

Elde edilen bu önemli başarıya ilişkin açıklamalarda bulunan Grand Sapphire Resort Genel Müdürü Ogün Özata, şunları kaydetti:

“Misafirlerimizin geri bildirimleriyle şekillenen bu değerli ödül, bizim için son derece anlamlı. Tüm ekiplerimizin disiplinli çalışması ve hizmet kalitesine olan bağlılığı, bu sonucun temelini oluşturuyor. Kuzey Kıbrıs’ın köklü misafirperverlik kültürünü uluslararası hizmet standartlarıyla birleştirerek ‘koşulsuz misafir memnuniyeti’ ilkemizi Ada turizminin merkezine yerleştiriyoruz. Turizm sektöründe sürdürülebilir başarının en önemli unsurunun insan odaklı yaklaşım olduğuna inanıyor, bu doğrultuda her gün daha iyisini hedefleyerek vizyonumuzu ve marka değerimizi ileriye taşıyoruz.”

Hedefimiz; misafir memnuniyetini bir sonuç değil, bir kültür haline getiren, fark yaratan ve ilham veren bir marka olmaktır. Bu doğrultuda sunduğumuz her hizmet, yalnızca bugünü değil, geleceğin turizm anlayışını da şekillendiren bir değer taşımaktadır.



Bölge Turizmine Değer Katan Bütüncül Hizmet Anlayışı

Konaklama, gastronomi, eğlence ve sosyal yaşamı bir arada sunan yapısıyla dikkat çeken Grand Sapphire Resort, yıl boyunca gerçekleştirdiği uluslararası konserler, etkinlikler ve organizasyonlarla bölge turizmine katma değer sağlamaya devam ediyor. Uluslararası standartlardaki hizmet anlayışıyla öne çıkan tesis, bu ödülle birlikte misafir odaklı yaklaşımını ve hizmet kalitesine duyulan güveni bir kez daha ortaya koydu.