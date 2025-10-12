Stat: Geçitkale Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Yalçın Kabacıklı, Ahmet Atlar

Serveroğlu Geçitkale: Salih, Mehmet, Baran Bilgi, Süleyman, Deniz, Berat, Hüseyin(Türkay), Oğuzhan(İsmail), Batu(Rifat), Emirhan, Baran Derin(Yarkın)

DND L. Gençler Birliği: Cengiz, Erol, Mehmet Efe(Erkal), Cenkay(Mustafa Yaşar), Galip, Mehmetali, Sinan,Berk, İsmail(Ozan),Turgut, Bülent (Yalçın).

Gol: Dk. 45+4 Turgut Kaçar(DND L. Gençler Birliği)

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Lig’in 4. Haftasında henüz galibiyeti olmayan Geçitkale ile 4 puanlı DND L. Gençler Birliği takımları Geçitkale Cumhuriyet Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Burak Mandıralı’nın yönettiği maçı konuk Gençler Birliği takımı ilk devrenin uzatma anlarında bulduğu golle 1 – 0 kazanarak yükselişini sürdürdü.

Dk.14 Gençler Birliği atağında Geçitkale ceza sahası önünde topla buluşan Berk önünü boşaltarak şutunda top yandan az farkla auta gitti.

Dk.35 Organize gelişen Gençler Birliği atağında Mustafa Yaşar’ın pasıyla altı pas köşesinde topla buluşan İsmail net pozisyonda topu tersten auta attı.

Dk.45+4 Geçitkale orta alanında kaptırılan topla buluşan Gençler Birliği’nden Sinan’ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan İsmail, Geçitkale ceza sahasına yaklaşırken kestiği topu defansın ıskalaması ile Turgut topla buluştu. Onun plase vuruşunda top ağlara gitti. 0-1. İlk devre santra yapılmadan bu skorla bitti.

Dk.50 Geçitkale’nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Baran’ın şutunda köşeye giden topu kaleci kornere çeldi.

Dk.53 Geçitkale atağında ceza sahasına yapılan ortada defanstan seken topla buluşan Hüseyin’in vuruşunda kaleci topu tokatladı.

Dk. 55 Gençler Birliği atağında Sinan’ın ortasında penaltı noktasında topla buluşan Bülent’in şutunda top yan direkten oyuna döndü.

Dk. 90 Geçitkale atağında orta alandan atılan topa defans arkasına hareketlenen Emirhan kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak vurmak yerine kaleciden sıyrılmak isteyince topla auta çıktı.

Dk.90+2 Gençler Birliği atağında Turgut’un pasıyla Geçitkale ceza sahası içinde topla buluşan Sinan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vurmakta gecikti ve defans araya girerek kornere çeldi.

Bu sonuçla Gençler Birliği puanını 7 yaparken, Geçitkale 1 puanla ligin dibinde kaldı.