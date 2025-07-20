Birinci Lig ekibi Hamitköy Spor Kulübü’nde dün saat 16:00'da Hamitköy Spor Kulübü’nü lokalinde gerçekleşen genel kurulu sonucunda yeni başkanını belirledi.

Mevcut başkan Evren Mannaş’ın aday olmadığı genel kurulda tek başkan adayı olan Sait Yalızat üyelerin onayı ile kulübün yeni başkanı oldu.

Genel kurul öncesinde açıklama yapan Hamitköy Spor Kulübü başkan adayı Sait Yalızat, hırslı ve zorluklarla savaşmayı seven bir karakteri olduğunu söylerken, kuracağı yönetim kurulu ile kulübün başarısı için çalışacağını vurguladı.

Sait Yalızat üyelerin onayıyla oy birliğiyle kulübümüzün yeni başkanı oldu.

Hamitköy Spor Kulübü'müzün yeni başkanı Sait Yalızat, birlikte çalışacağı yönetim kurulunu ise Salı günü açıklayacak.