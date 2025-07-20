Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Cuma günü Mağusa Türk Gücü ile Dumlupınar arasında oynanan Saydam U14 Ligi finali ile ilgili teşekkür mesajı yayınladı.

Karşılaşmanın sadece bir futbol maçı olmadığını, ülkenin geleceğine dair umutları büyüten muazzam bir tablo olduğunu belirten Sertoğlu, “Ligin başından sonuna kadarki serüven geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüreğini, yeteneğini ve azmini hepimize gösterdi” ifadelerini kullandı.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun açıklaması şöyle:

Saydam U14 Ligi’nde oynanan final karşılaşması, sadece bir futbol maçı değil, bu ülkenin geleceğine dair umutlarımızı büyüten muazzam bir tabloydu. Ligin başından sonuna kadarki serüven geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüreğini, yeteneğini ve azmini hepimize gösterdi. Mağusa Türk Gücü ile Dumlupınar arasında oynanan ve penaltı atışlarıyla 6-5 Dumlupınar'ın galibiyetiyle sonuçlanan bu unutulmaz Mağusa derbisi, sahada futbolun en saf ve en coşkulu halini herkese izletti.

Bu karşılaşma, son yılların en kalabalık ve en heyecanlı mücadelelerinden biri oldu. Tribünlerdeki centilmenlik, sahadaki mücadele, teknik ekiplerin rehberliği ve çocuklarımızın oyun anlayışı takdire şayandı. İşte biz tam da böyle bir futbol ortamı yaratmak için çalışıyor ve gece gündüz emek veriyoruz.

Bunu hem kulüp başkanları ile bulunduğum ortamlarda hem de basın mensupları ile buluşmalarımızda hep altını çize çize söylerim. Futbolun geleceği, çocuklarımızdadır. Bu çocuklarımızı da koruyup kollayacak olan kulüplerimizdir. Onlara fırsat verdiğimizde neler başarabileceklerini dün akşam bir kez daha hep birlikte gördük.

Saydam U14 Ligi sadece bir altyapı organizasyonu değil, aynı zamanda bu ülkenin yarınlarını inşa eden büyük bir projedir. Bu değerli organizasyona maddi ve manevi katkılarından dolayı Saydam Şirketi’ne ve Mehmet Saydam’a en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Lige verdikleri isim ve sağladıkları destek, gençlerimize olan inancın bir göstergesidir.

Aynı şekilde, altyapıya büyük önem veren ve emek harcayan Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt’a ve Dumlupınar Başkanı Ali Gülhan’a da gönülden teşekkür ederim. Bugün altyapılarda bu denli kaliteli futbol izleyebiliyorsak, sahada onlarca, tribünlerde binlerce çocuğun coşkusuna ortak olabiliyorsak bu yöneticilerin vizyonu, gençlere sahip çıkması ve desteği sayesindedir.

Finalde kupayı bir takım kazandı, ama biz bu ligde çocuklarımızın kazandığı özgüveni, karakteri ve takım ruhunu daha değerli buluyoruz. Çünkü biz, futbolu sadece bir skor oyunu olarak değil, iyi bireyler ve güçlü bir toplum yetiştirmenin aracı olarak görüyoruz. Bizim KTFF olarak altyapılarda görmek istediğimiz futbol ve ortam budur...

Bu sezon boyunca ter döken, gelişen tüm futbolcularımızı ve onları destekleyen antrenörlerimizi, yöneticilerimizi ve ailelerini kutluyorum. Bu yolun sonunda belki herkes şampiyon olamaz, ama herkes büyür, gelişir ve bu ülkeye değer katar.

Altyapılar bizim geleceğimizdir. Yetenekli, disiplinli ve inançlı çocuklarımız sayesinde futbolumuzun yarınları çok daha parlak olacak. Yeter ki inanalım, destekleyelim ve birlikte yürüyelim.

Dün akşam çocuklarımız ve futbol ortamı sayesinde futbola doyduk.

Ben geleceğimiz olan çocuklarımızla gurur duyuyorum.

Saygılarımla,

Hasan Sertoğlu

Başkan