Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Hamitköy sakini vatandaşlarımız Hamitköy'de bulunan koruluklar atılan çöpler nedeniyle çöplüğe döndüğünü ifade ederek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Hamitköy sakini vatandaşlarımız, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde yürüyüş amacıyla o bölgeyi güzergah olarak kullandıklarını söyleyen vatandaşlarımız “Fotoğrafta görüldüğü gibi bazı duyarsız vatandaşlar nedeniyle kirlenen koruluğumuzdaki görüntüler bizi üzdü. Her geçen gün daha fazla kirletilen, her türlü atığın atıldığı korulukların insanlar tarafından kirletilmesi, doğal hayatı da olumsuz etkiliyor” dediler.

Sorumsuz kişilerin, yasak olmasına rağmen ateşli piknik de yaparak, yangına davetiye çıkardıklarını belirten bölge sakinleri “Hamitköy korulukları, Lefkoşa - Mağusa ana yolu üzerinde olsa dahi, kontrol olmaması nedeniyle büyük tehlike altında bulunuyorlar” diyerek sözlerini tamamladılar.