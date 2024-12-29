Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Şahin Coşkun, Yunus Çağlar

Binatlı: Yusuf Solak, Hasan Ağaç, Hüseyin, Nevzat (73.Dk Salih Giritli), Ramazan, Yusuf, Nazım (60.Dk Ahmet Atikoğlu), Mehmet Zaim, Mehmet Göçben, Şahan (82.Dk Enes), Tahsin

Hamitköy: Raif, Salih Adakan, Mehmetali, Hasan, Salih Sakallı, Emre Uysal (85.Dk Hasan Karahüseyin), Burak, Altan, Mehmet Yapıcıel (90.Dk David), Anıl, Cuma

Goller: 34.Dk (P) Emre Uysal (Hamitköy)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun 15. hafta maçında Binatlı YSK, Hamitköy ŞHSK’yı konuk etti.

Üner Berkalp Stadında oynanan Binatlı YSK – Hamitköy ŞHSK maçını Hüseyin Eyyüpler yönetti. Maça Binatlı oldukça hızlı başlarken, 20 dakika süren baskı sonuç vermedi.

20. dakikadan sonra oyunda dengeyi kuran Hamitköy, Binatlı’nın yeniden üstün oynamaya başladığı anlarda Cuma’nın ceza alanında çekilerek yere indirilmesiyle penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda Emre Uysal golü atarken, ilk devre 0 – 1 sona erdi.

İkinci devreye de etkili başlayan Binatlı özellikle Nevzat ve Hasan Ağaç ile net pozisyonları değerlendiremedi. 60. dakikadan sonra oyunda dengeyi kuran Hamitköy’de Emre’nin sert şutu direkte patlarken, Binatlı atak üstünlüğünü yine ele geçirdi. Hamitköy ise az ama etkili ataklarından birinde Mehmet Yapıcıel’in kafa vuruşunda yine direğe takıldı. Maçta da başka gol olmayınca maç 0 – 1 sona erdi.