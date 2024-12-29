Galatasaray'da Dries Mertens, bu sezon takımın en önemli isimlerinden biri durumunda... Sarı kırmızılı kulüpte üçüncü senesini geçiren Belçikalı futbolcu, skor katkısıyla öne çıkıyor.

Mertens, sezon başından bu yana resmi maç kaçırmadı. Ligde 16 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, Avrupa'da oynanan 8 maçın tamamında görev yaptı.

Dries Mertens, ligde oynadığı 16 mücadelede 4 kez fileleri havalandırırken, 5 de gol pası verdi. Belçikalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6 maçta ise 1 gol, 5 de asist üretmeyi başardı.

37 yaşındaki oyuncu, turnuvanın en çok gol pası veren futbolcusu konumunda bulunuyor.

Mertens'in kulüpteki geleceği ise belirsizliğini koruyor. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.

Galatasaray yönetimi, Mertens ile 1 yıl daha yola devam etmenin riskli olabileceğini düşünüyor. Belçikalı oyuncuyla ilgili son kararın önümüzdeki aylarda verileceği öğrenildi.