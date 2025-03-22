Türk sinemasının usta oyuncularından Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı sanatçının vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" olarak bilinen Akın, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş önemli kadın oyunculardan biri kabul edilmektedir.

Oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında şımarık zengin kız rollerini oynayan Filiz Akın, sonraki filmlerinde daha çok masum, kırılgan ve fedakar kadınları canlandırdı.

Akın'ın karakter derinliği taşıyan rollerde bulunduğu filmler arasında "Gurbet Kuşları", "Kader", "Ankara Ekspresi", "Umutsuzlar", "Utanç", "Acı Hayat" ve "Memleketim" yer aldı.