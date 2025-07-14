Girne’nin gözde turizm adreslerinden biri olan Merit Park Hotel, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Türk rock müziğinin efsane ismi Haluk Levent, otelin açık hava sahnesinde sahne alarak yaklaşık bin kişilik hayranı ile buluştu. Yıllardır hem müziği hem de yardımsever kimliğiyle gönüllerde taht kuran sanatçı, güçlü sahne performansı ve içten tavırlarıyla Merit Park misafirlerine adeta müzik ziyafeti sundu. Gecenin açılışını sevilen parçası “Aşkın Mapushane” ile yapan Haluk Levent, “Rock konseri olacak diye geldim ama her kesimden dinleyicisi olmak insanın mutluluk verici, bu yüzden ben de sizinle beraber eğleneceğim” sözleriyle izleyicilerine ilk andan itibaren samimi bir bağ kurdu.

Konser boyunca sahneye hâkimiyeti, izleyiciyle etkileşimi ve enerjisiyle göz dolduran sanatçıya birçok şarkısında dans gruplarının etkileyici koreografileri eşlik etti. Sahneye sürpriz bir konuk da katıldı: KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar, konser alanına gelerek Haluk Levent’e destek verdi ve sanatçının hem sanat dünyasındaki hem de sosyal sorumluluk projelerindeki başarısını takdir etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Haluk Levent’in ülkeye kattığı bu değerli gece için teşekkürlerini iletti. Gecenin anlamını derinleştiren bir diğer özel an ise, sanatçının İsias Otel faciasında yaşamını yitiren gençleri anarak onlara ithafen söylediği şarkı oldu.

Gecede seslendirdiği “İçimde Ölen Biri Var”, “Elfida”, “Deniz Üstü Köpürür”, “Zor Aşk”, “Ben Bu Gece Ölmezsem”, “Yollarda Bulurum Seni” gibi sevilen parçalarıyla müzikseverleri adeta zamanda yolculuğa çıkaran Levent, duygusal yoğunluğu yüksek anlarla birlikte temposunu bir an bile düşürmeyerek izleyicilere nefes kesici bir performans sundu. Sadece kendi eserleriyle değil, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden eserlere de yer veren Haluk Levent, konser sırasında sahneden inerek seyircilerin arasına karıştı. Bazı parçaları izleyicilerle birlikte söyleyerek hayranlarına benzersiz bir konser deneyimi yaşattı.

Gecenin sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan Haluk Levent, “Sizlerle olmak benim için büyük bir mutluluk. Unutulmaz bir geceydi, iyi ki varsınız” sözleriyle sahneden ayrıldı. Sevilen sanatçı, sahne enerjisi, sıcaklığı ve güçlü sesiyle Merit Park Hotel tarihine altın harflerle yazılacak bir performansa imza attı.