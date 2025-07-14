Mahkeme, "Zimmet ve görevi kötüye kullanma” gerekçesiyle tutuklanan zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde saat 10.00'da Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç huzurunda görülen duruşmada, tahkikat memuru Hüseyin Yıldıran, zanlıların 2023 yılında aldıkları kararlarla kooperatifi üç ayrı işlemle toplam 504 bin 800 Amerikan doları, 3 milyon 838 bin 366 TL 94 kuruş ve 4 milyon 45 bin 262 TL 34 kuruş zarara uğratarak “Zimmet” ve “Görevi kötüye kullanma” suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini hatırlattı.

Soruşturma kapsamında 35 kişiden ifade alındığını belirten Yıldıran, kooperatifin müdürü ile genel sekreterinin de ifadelerinin alındığını, ayrıca kurumun bilanço kâr ve zarar tablolarına ulaştıklarını, 2022’de kâr beyan eden kooperatifin 2023’te yaklaşık 50 milyon TL zarar açıkladığını tespit ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın sürdüğünü ancak zanlıların soruşturmaya etki edebilecek kısımlarının tamamlandığını belirterek, yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmaları talebinde bulundu.

-Duruşma 12.00’ye ertelendi

Tahkikat memuru Hüseyin Yıldıran’ın bulguları aktarmasının ardından zanlı avukatları, teminat talebine itirazlarının olmadığını belirtti ancak suçlamalarla ilgili iddia makamına sorular yöneltti. Avukatların sorularının uzaması üzerine Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç duruşmayı saat 12.00’ye erteledi.

- Zanlılar 250’şer bin TL teminata bağlandı

Erteleme ardından saat 12.20’de yeniden başlayan duruşmada mahkeme, zanlıların 250’şer bin TL nakdi teminat yatırmasına, ikişer kefilin 750’şer bin TL kefalet senedi imzalamasına, haftada bir en yakın polis karakoluna giderek “ispat-ı vücut” yapmasına ve yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına karar verdi.