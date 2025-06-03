Necati KÜLAHLILAR

AKSA Birinci Lig şampiyonu Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü takımının başarısında önemli pay sahibi olan kaleci Haluk Çakar, yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sezonun ikinci devresine kadar sahalardan uzak kalacak.

Başarılı eldiven, geçtiğimiz günlerde dizinden sakatlık yaşamış ve detaylı kontrollerin ardından ameliyat kararı alınmıştı.

İstanbul’da Dr. Raşit Özçafer tarafından 5 saat süren zorlu bir operasyonla çapraz bağ kopuğu, ön yan bağlar ve menisküs yırtığı müdahalesi başarıyla gerçekleştirildi.

Bonservisi Mağusa Türk Gücü’nde bulunan Haluk Çakar’ın, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında sahalara dönmesi bekleniyor.

Takımının şampiyonluğunda kritik kurtarışlara imza atan ve istikrarıyla öne çıkan Çakar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.