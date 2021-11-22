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Minik Dostlarınızın Sağlığını Tehdit Edebilecek 7 Gıda

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Hayatımıza neşe katan sevimli dostlarımızın sağlığını düşünmemiz gerekli. Özellikle sokaktaki canlara hayvanseverler tarafından çoğunlukla bilinçli olmayarak onların sindiremeyeceği, bağışıklık sistemlerini etkileyebilecek dolayısıyla da sağlıklarını tehdit eden gıdalar veriliyor. Hem evimizdeki canlılar hem de sokakta yaşayan canların yeterli besini alabilmeleri için kendi mamalarına ihtiyaçları var. İnsan gıdaları hayvanlar için tehlikeli olabilir. İşte evcil hayvanların sağlığını tehdit edebilecek 7 gıda.

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Minik Dostlarınızın Sağlığını Tehdit Edebilecek 7 Gıda
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Kahve

evcil hayvanların

Birçoğumuz için kahve vazgeçilmez bir içecek. Ancak köpekler, kediler ve diğer evcil hayvanlar için kahve tehlikeli olabilir. Kafein, evcil hayvanlarda nöbetlere ve anormal kalp ritimlerine sebebiyet verir. Hatta ağır durumlarda ölümcül olabilir.  Soda veya çay gibi diğer kafeinli içecekler de dört ayaklı aile üyelerinizden uzak tutulmalıdır.

Ekmek hamuru

evcil hayvanların

Pişmemiş ekmek hamuru evcil hayvanların midelerinde genişleyebileceğinden kesinlikle onlara verilmemelidir. Bir köpeğin midesinde hamur mayası büyümesi, sarhoşluk belirtilerine bile neden olabilir. Yavru köpeğinizin pişmemiş hamur yediğinden şüpheleniyorsanız, mümkün olan en kısa sürede veterinerinizi arayın.

Çikolata

evcil hayvanların

Biraz çikolata kimseye zarar vermez, değil mi? Yanlış. Çikolata tatlı krizlerine sebep olabilir bu ise sempatik dostlarımız için ölümcül olabilir. Özellikle bitter çikolata, evcil hayvanlar için sütlü veya beyaz çikolatadan daha zehirlidir. Çikolata içerisindeki toksik bileşenler, kakao bitkisinde bulunan bir kimyasal olan kafein ve teobromin içerir.

Üzüm ve kuru üzüm

Üzüm ve kuru üzüm, kediler ve köpekler için zehirlidir. Kuru üzüm içeren bir tarif yaptığınızda ya da atıştırmak için bir tabağa üzüm koyduğunuzda evcil hayvanınızın onu yemediğinden emin olun.

Makademya fındığı

Çoğu tarifte yer alan ve genellikle atıştırmalık olarak sunulan makademya fındığı, köpekler için toksik olabilir. Bir evcil hayvanda zehirlenmeyi tespit etmek her zaman kolay olmasa da, klinik uyarı işaretleri depresyon, halsizlik, kusma, titreme, eklem sertliği ve koordinasyon eksikliğini içerir.

Soğan

evcil hayvanların

Soğanlar, birçok yemeğe lezzet katar. Ancak kediler ve köpekler için soğan, pırasa ve sarımsak ile birlikte kansızlığa, mide-bağırsak sorunlarına, kalp atış hızının artmasına ve diş etlerinin soluklaşmasına neden olabilir.

Alkol

  OFRECEN 3 MESES DE CERVEZA A QUIENES ADOPTEN UN PERRO | Centuria Noticias Aguascalientes

Genellikle insanlardan daha küçük olduklarından, evcil hayvanların tehlikeli şekilde hastalanmaları için çok fazla alkol almasına gerek yoktur. Herhangi bir sorundan kaçınmak için şarap bardaklarınızı evcil hayvanların erişemeyeceği bir yerde saklayın. 

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