Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya şöyle:

“Yeşilırmak bölgesinde uzun süredir sokakta yaşam mücadelesi veren Teyfik Kızıler, Sosyal Hizmetler Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü ve Lefke Belediyesi ile yapılan koordineli çalışma sonucu tespit edilerek koruma altına alındı. Yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık kontrolleri ve gerekli tedavi süreci başlatılan Teyfik Kızıler, Kalkanlı Yaşam Evi’ne yerleştirildi. Sosyal Hizmetler Dairesi, toplumun korunmaya muhtaç bireylerine yönelik hizmetlerine devam etmekte, gelen ihbarları dikkate alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gerekli sosyal hizmet müdehalelerini aralıksız sürdürmektedir”