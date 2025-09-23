Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörlüğü’nün organize ettiği, Merit Oteller Grubu çalışanlarının gönüllü katkılarıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. “Bir Oyuncak da Benden” adıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan okul çantası, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi 750 civarında çocuğa dağıtıldı.

İlk durak: Sosyal Hizmetler Dairesi

Merit Oteller Grubu çalışanlarının desteğiyle gerçekleşen kampanyanın ilk durağı Sosyal Hizmetler Dairesi oldu. Bağışlar, Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses ve ekibi tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’na törenle teslim edildi.

Mine Gürses törende yaptığı konuşmada, “Çocuklarımızın yüzlerini güldürmek ve eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla bu kampanyayı hayata geçirdik. Sosyal sorumluluk anlayışımız çerçevesinde çocuklar, özel gereksinimli bireyler ve yaşlılara yönelik projelere büyük önem veriyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklarımızın eksiklerini giderebilmek bizler için en büyük mutluluk kaynağıdır” dedi.

Bakan Oğuzhan Hasipoğlu ise Merit çalışanlarına teşekkür ederek, “Bu tür destekler özel sektör ile devlet iş birliğinin topluma sağladığı katkının en güzel örneklerinden biridir” ifadelerini kullandı.

Umut ve sevinç dolu ziyaretler

Kampanya, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümü ve Lefkoşa Pandemi Hastanesi çocuk bölümünde devam etti. Buradaki çocuklara hediyeler dağıtan Merit çalışanları, onlara moral ve mutluluk taşıdı.

Bir diğer ziyaret ise Karakum Özel Eğitim Merkezi’ne yapıldı. Burada özellikle Güzel Sanatlar Atölyesi için el işi malzemeler teslim edildi. Çocukların sanatla buluşmasına katkı sağlayan bu destek, ziyaretin en anlamlı anlarından biri oldu.

Meritta ile renkli anlar

Ziyaretler sırasında çocukların en keyifli anlarından biri Merit Oteller Grubu’nun sevimli maskotu Meritta ile buluşmaları oldu. Çocuklar maskotu gördüklerinde yüzlerinde kocaman gülümsemeler belirdi, kimi heyecanla sarıldı, kimi dans ederek maskotun etrafında koşuşturdu. Meritta ile oynanan küçük oyunlar ve samimi sohbetler, çocukların gönüllerinde unutulmaz bir iz bıraktı. Çoğu çocuk, bu özel anı ölümsüzleştirmek için maskotla bol bol fotoğraf çektirerek neşelerini karelere taşıdı. Renkli ve neşeli atmosfer, ziyaretlerin en unutulmaz anlarından biri haline geldi.

Dayanışma ve iyilik büyüyor

Merit Oteller Grubu, sosyal sorumluluk projeleriyle sadece turizm sektörüne değil, toplumsal gelişime de katkıda bulunmaya devam ediyor. “Bir Oyuncak da Benden” kampanyasıyla yüzlerce çocuğa umut olan çalışanlar, ilerleyen dönemde de farklı sosyal sorumluluk projeleriyle dayanışmayı büyütmeyi hedefliyor.

Destek verilen kurum ve okullar

Merit Olteller Grubu’nun sosyal sorumluluk kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesindeki çocuklar, Dr Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Servisi ve Lefkoşa Pandemi Hastanesi Çocuk Servisi’nde yatan çocuklar, Girne Özel Eğitim Merkezi, 23 Nisan İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Şehit Hasan Cafer İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Alsancak Anaokulu, Lapta Anaokulu öğrencilerinin arasında bulunduğu 750 civarındaki çocuğa destek verildi.

Gürses: Yine çocuklara dokunmaktan mutluyuz

Çocuklar için çaba sarfettikleri yeni bir sosyal sorumluluk projesini tamamlamanın mutluluğunu yaşladıklarını kaydeden Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, “yeni öğretim yılında çocuklarımıza bir nebze katkıda bulunduysak ne mutlu bizlere. Bu kampanyaya destek veren tüm Merit çalışanlarımıza , yürekten teşekkür ederim” dedi.