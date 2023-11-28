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Beyarmudu Belediyesi “Kadın Her Yaşta Güzeldir” projesi ile kadınlara evde kuaför hizmeti veriyor

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Beyarmudu Belediyesi “Kadın Her Yaşta Güzeldir” projesi ile kadınlara evde kuaför hizmeti veriyor
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Beyarmudu Belediyesi, “Kadın Her Yaşta Güzeldir” projesi ile kadınlara evde kuaför hizmeti veriyor.
 
Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, başlatılan yeni uygulamayla, 65 yaş üstü kadınlar ile özel gereksinimli bireylerin bakımları uzman kuaförler tarafından evlerinde ücretsiz olarak sağlanıyor.
 
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