Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 15-18 Kasım 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Ahmet Saçlı (Tatlısu HOBSK), Ali Baran Türkmen (Mağusa Türk Gücü), Arda Raif Yaşar (Miracle Değirmenlik SK), İbrahim Halil Gülen (Düzkaya KOSK), Mehmet Karadaş (Maraş GSK), Mustafa Yarel (Alsancak Yeşilova SK), Ömer Bayraktar (Gönyeli SK), Rifat Hacıarifoğlu (Doğan Türk Birliği), Şerif Köse (Mesarya SK)

2 Maç: Ahmet Paşa Özipek (Mesarya SK), Emre Çoban (Doğukent SK), Selim Sarper Cangül (Göçmenköy İYSK), Semihcan Özoğul (Nurol Cons. Dörtyol SK)

3 Maç: Berk Kaşif (Lefke TSK), Berkan Sünmez (Northernland Dipkarpaz SK), Şener Akan (Yeniboğaziçi DSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Anıl Girit (Çetinkaya TSK), Mesut Yıldız (Northernland Dipkarpaz SK), Yusuf Serçin (Binatlı YSK)

3 Maç: Mustafa Hoca (Göçmenköy İYSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Abdulrahim Edis (Cihangir GSK), Eyyüp Öztep (Karşıyaka SK), Faruk Çeler (Miracle Değirmenlik SK), Hakan Şahan (Türk Ocağı Limasol SK), Haktan Çebi (Northernland Dipkarpaz SK), Mehmet Kamçılı (M. Hacıali Yılmazköy SK), Mete Adil Bulanık (Türk Ocağı Limasol SK), Muhammet Emin Işık (Karşıyaka SK), Muhittin Tümbül (Cihangir GSK), Mustafa Kemal Atlar (Çetinkaya TSK), Müslüm Atay (Cihangir GSK), Osman Mavideniz (Düzkaya KOSK), Salih Babaç (Miracle Değirmenlik SK), Uğur Naci Gök (Cihangir GSK), Yakup Şen (Miracle Değirmenlik SK)