HAKSEN, imzalanan toplu iş sözleşmesine rağmen alacakları ödenmeyen EKTAM işçilerinin yanında olduğunu belirtti.

HAKSEN, EKTAM işçilerinin ve DEV-İŞ’in yürüttüğü haklı sendikal mücadelenin yanında olduklarını vurgulayarak, işverenleri sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı ise işçilerin haklarını korumak üzere derhal sorumluluk almaya çağırdı.

Haksen’den yapılan açıklamada, EKTAM işçilerinin mücadelesi sonucunda 12 Mart’da imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nin hükümlerinin aradan geçen aylara rağmen uygulanmadığını, hayat pahalılığı farkları ile geçmişe dönük alacakların ödenmediği ifade edildi.

İmzalanmış bir Toplu İş Sözleşmesi’nin şirket değişikliği gerekçesiyle ortadan kaldırılamayacağını dile getiren HAKSEN, “ İşçilerin kazanılmış hakları baskı ve tehditlerle gasp edilemez” dedi.